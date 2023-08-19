Степанов Владимир Миронович
Место рождения
Дата рождения13.07.1884
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1884
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Рязанцева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна
Рождение ребёнка
20.04.1907
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Степанов Степан Владимирович
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1912
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна
Смерть
1915
Причина смерти: тиф
Похороны
Неизвестно
неизвестно