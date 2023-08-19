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Степанов Владимир Миронович

Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.07.1884

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1884

Отец: Степанов Мирон Федотов

Мать: Степанова Ксения Константиновна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Рязанцева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1907

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Степанов Степан Владимирович

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1912

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Симоновна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1915
Причина смерти: тиф
Похороны
Неизвестно
неизвестно