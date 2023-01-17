Белокопытова (Рязанцева) Антонина Егоровна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
?.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей
Рождение ребёнка
29.05.1961
Сын: Белокопытов Федор
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белокопытов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей
Смерть
2001
Похороны
Неизвестно