Белокопытова (Рязанцева) Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытова (Рязанцева) Антонина Егоровна

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Рязанцев Егор Иванович

Мать: Рязанцева Анна Владимировна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1961

Сын: Белокопытов Федор

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокопытов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей

Смерть
2001
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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