Белокопытов Алексей
Место рожденияУкраина
Дата рождения1938
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Белокопытов Петр
Мать: Белокопытова Александра
Украина
Рождение ребёнка
?.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белокопытова Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
29.05.1961
Сын: Белокопытов Федор
Мать ребёнка: Белокопытова Антонина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белокопытова Антонина Егоровна
Смерть
2009