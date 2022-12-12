Белокопытов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытов Алексей

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1938

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Белокопытов Петр

Мать: Белокопытова Александра

Украина
Рождение ребёнка
?.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокопытова Антонина Егоровна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1961

Сын: Белокопытов Федор

Мать ребёнка: Белокопытова Антонина Егоровна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокопытова Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокопытова Антонина Егоровна

Смерть
2009
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