Рязанцев Михаил
Место рождения
Дата рождения16.02.1927
Дата смерти14.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927
Рождение ребёнка
05.11.1950
Сын: Рязанцев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2009
Похороны
Неизвестно