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Рязанцев Михаил

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.02.1927

Дата смерти

14.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927

Отец: Рязанцев Егор Иванович

Мать: Рязанцева Анна Владимировна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.11.1950

Сын: Рязанцев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Сергеевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Мария Сергеевна

Смерть
14.02.2009
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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