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Рязанцев Павел Егорович

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.06.1931

Дата смерти

02.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1931

Отец: Рязанцев Егор Иванович

Мать: Рязанцева Анна Владимировна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Вера Максимовна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Вера Максимовна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Вера Максимовна

Смерть
02.10.2011
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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