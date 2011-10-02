Рязанцев Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения23.06.1931
Дата смерти02.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1931
Рождение ребёнка
30.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанцева Вера Максимовна
Рождение ребёнка
12.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанцева Вера Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2011
Похороны
Неизвестно