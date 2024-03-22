Болдарева Дуня (Аксиния) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдарева Дуня (Аксиния)

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Кузнецова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Болдарев Фёдор Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдарева Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Болдарев Фёдор Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдарев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Болдарев Фёдор Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдарев Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Жила с дедом на ул.Скачки. Маленькая ростом
Смерть
Неизвестно
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