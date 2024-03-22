Болдарева Дуня (Аксиния)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Кузнецова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Болдарев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдарева Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Болдарев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Болдарев Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жила с дедом на ул.Скачки. Маленькая ростом
Смерть
Неизвестно