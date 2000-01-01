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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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ИгорьИзучение фамильных линийhttps://vk.com/egoldaevoЛинии Свириных, Лариных, Болдаревых,, Уткиных
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
973. Нв. Еголдаево, село бывшее государственное, дворов 400, жителей 2507, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 4 ч., кирпичный завод
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Новое-Еголдаево1713129541217395761572511486сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новое Еголдаево село5410на тр. ряжск-Сапожок при речке Муратовке56922502280453012415—волостн. правл.Церк. кам., 2 шк., 3 кузницы, 8 ветр. мел., 10 крупор., казен. вин. лавка, 3 шерстоб. 4 торг. лав., 2 маслоб., 2 ветр. толчеи с 1904 г. разрешен недельн. базар по вторник Показать все
С. Нового Еголдаева усад. причта5411—10122212415—волостн. правл.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
545Новое Еголдаевосело53°44'с.ш.40°18'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630415111с Новое Еголдаевосело