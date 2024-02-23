Болдарев Иван Фёдорович
мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецБолдарев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьБолдарева Дуня (Аксиния)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болдарев Фёдор Иванович
Мать: Болдарева Дуня (Аксиния)
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно