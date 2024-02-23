Болдарев Иван Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Болдарев Иван Фёдорович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Болдарев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Болдарева Дуня (Аксиния)Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдарев Фёдор Иванович

Мать: Болдарева Дуня (Аксиния)

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Военная служба
Неизвестно

Возможно, воевал в ВОВ 1903г.р. Погиб18.08. 1944. Стрелок. Захоронение первичное - Польша. В базе Память Народа есть 1903г.р жена Болдарева Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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