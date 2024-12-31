Болдарев Фёдор Иванович
мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер После 1955, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецБолдарев (Болдырев) Иван СемёновичВычислено 1847 ст. г.р.
МатьБолдарева Ирина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Болдарева Дуня (Аксиния)Неизвестно г.р.
Дети
Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна1908 ст. г.р.
Болдарев Иван ФёдоровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдарева) Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Болдарева Дуня (Аксиния)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Болдарева Дуня (Аксиния)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдарева Дуня (Аксиния)
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Болдарева Дуня (Аксиния)
Смерть
После 1955