Болдарев Фёдор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Болдарев Фёдор Иванович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер После 1955, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Болдарев (Болдырев) Иван СемёновичВычислено 1847 ст. г.р.
Мать
Болдарева Ирина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Болдарева Дуня (Аксиния)Неизвестно г.р.
Дети
Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна1908 ст. г.р.
Болдарев Иван ФёдоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдарев (Болдырев) Иван Семёнович

Мать: Болдарева Ирина Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдарева) Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Болдарева Дуня (Аксиния)

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдарев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Болдарева Дуня (Аксиния)

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдарева Дуня (Аксиния)

Военная служба
Неизвестно

Возможно, участник первой мировой войны. 01.09.1915 ранен/контужен

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

ул. СКАЧКИ. У деда не было 2 или 3 пальцев на правой руке. Стрелять не мог. Воевать мог. Большой ростом

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Болдарева Дуня (Аксиния)

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
После 1955
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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