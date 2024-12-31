(Болдарева) Параскева Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Болдарева) Параскева Фёдоровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Болдарев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Болдарева Дуня (Аксиния)Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдарев Фёдор Иванович

Мать: Болдарева Дуня (Аксиния)

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Была дева. Детей не было. Физический изъян с глазом. Жила в доме из красного кирпича, где раньше жила Аксиния Свирина

Смерть
Неизвестно

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