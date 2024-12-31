(Болдарева) Параскева Фёдоровна
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецБолдарев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьБолдарева Дуня (Аксиния)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болдарев Фёдор Иванович
Мать: Болдарева Дуня (Аксиния)
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно