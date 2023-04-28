Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Болдарев Фёдор Иванович

Мать: Болдарева Дуня

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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