Кузнецова (Болдарева) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: Болдарев Фёдор Иванович
Мать: Болдарева Дуня
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно