Кургак Стефан Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургак Стефан Иосифович

Кургак Стефан Иосифович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.12.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1845

Отец: Кургак Иосиф Прокофьевич

Мать: Кургак Агрипина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1864

Жена: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1865

Дочь: Якименко Наталия Степановна

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1867

Сын: Кургак Даниил Степанович

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1870

Сын: Кургак Василий Степанович

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Герасименко Анна Степановна

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1882

Дочь: Кургак Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1885

Сын: Кургак Климент Степанович

Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1885

Жена: Кургак Татьяна Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1886

Сын: Кургак Евдоким Степанович

Мать ребёнка: Кургак Татьяна Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Гринько Мотрона Степановна

Мать ребёнка: Кургак Татьяна Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: София Степановна

Мать ребёнка: Кургак Татьяна Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close