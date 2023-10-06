Кургак Стефан Иосифович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.12.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1845
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1864
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1865
Дочь: Якименко Наталия Степановна
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1867
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1870
Сын: Кургак Василий Степанович
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Герасименко Анна Степановна
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1882
Дочь: Кургак Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1885
Сын: Кургак Климент Степанович
Мать ребёнка: Кургак Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1886
Сын: Кургак Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Кургак Татьяна Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1887
Дочь: Гринько Мотрона Степановна
Мать ребёнка: Кургак Татьяна Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: София Степановна
Мать ребёнка: Кургак Татьяна Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно