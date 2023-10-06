Кургак (Стрелкова) Татьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти16.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.05.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1886
Сын: Кургак Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1887
Дочь: Гринько Мотрона Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: София Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.05.1892
Черниговская губерния, Российская империя