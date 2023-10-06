Кургак (Стрелкова) Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Стрелкова) Татьяна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

16.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1885

Муж: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1886

Сын: Кургак Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Гринько Мотрона Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: София Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.05.1892
Черниговская губерния, Российская империя
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