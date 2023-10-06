Кургак Василий Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.02.1870
Дата смерти26.06.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1870
Отец: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1895
Жена: Кургак Ульяна Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.06.1910
Черниговская губерния, Российская империя