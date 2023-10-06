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Кургак Василий Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.02.1870

Дата смерти

26.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1870

Отец: Кургак Стефан Иосифович

Мать: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1895

Жена: Кургак Ульяна Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.06.1910
Черниговская губерния, Российская империя
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