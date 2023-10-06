Кургак (Юсик) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Юсик) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1864

Муж: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1865

Дочь: Якименко Наталия Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1867

Сын: Кургак Даниил Степанович

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1870

Сын: Кургак Василий Степанович

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Герасименко Анна Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1882

Дочь: Кургак Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1885

Сын: Кургак Климент Степанович

Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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