Кургак (Юсик) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1864
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1865
Дочь: Якименко Наталия Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1867
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1870
Сын: Кургак Василий Степанович
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Герасименко Анна Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1882
Дочь: Кургак Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1885
Сын: Кургак Климент Степанович
Отец ребёнка: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно