Кургак (Кургак) Анастасия Степановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.12.1882
Дата смерти20.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1882
Отец: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.04.1883
Черниговская губерния, Российская империя