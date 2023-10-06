Кургак (Кургак) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Кургак) Анастасия Степановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.12.1882

Дата смерти

20.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1882

Отец: Кургак Стефан Иосифович

Мать: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.04.1883
Черниговская губерния, Российская империя
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