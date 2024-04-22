Герасименко (Кургак) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876
Отец: Кургак Стефан Иосифович
Бракосочетание
07.01.1896
Рождение ребёнка
29.10.1903
Дочь: Герасименко Мария Степановна
Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович
Рождение ребёнка
15.01.1906
Сын: Герасименко Иван Степанович
Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович
Рождение ребёнка
12.04.1909
Сын: Герасименко Василий Степанович
Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович
Рождение ребёнка
03.09.1912
Сын: Герасименко Петр Степанович
Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович
Рождение ребёнка
14.05.1917
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно