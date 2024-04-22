Герасименко (Кургак) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Кургак) Анна Степановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876

Отец: Кургак Стефан Иосифович

Мать: Кургак Параскева Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
07.01.1896

Муж: Герасименко Степан Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1903

Дочь: Герасименко Мария Степановна

Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Герасименко Иван Степанович

Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1909

Сын: Герасименко Василий Степанович

Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1912

Сын: Герасименко Петр Степанович

Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1917

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Герасименко Степан Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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