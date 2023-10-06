Якименко (Кургак) Наталия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Кургак) Наталия Степановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1865

Отец: Кургак Стефан Иосифович

Мать: Кургак Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Феодора Ильнична

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1887

Сын: Якименко Митрофан Ильич

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Якименко Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Якименко Лука Ильич

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Якименко Константин Ильич

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899

Сын: Якименко Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1901

Дочь: Харитина Ильнична

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Анастасия Ильнична

Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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