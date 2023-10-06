Якименко (Кургак) Наталия Степановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1865
Отец: Кургак Стефан Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Феодора Ильнична
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1887
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1890
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1891
Сын: Якименко Лука Ильич
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Якименко Константин Ильич
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899
Сын: Якименко Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1901
Дочь: Харитина Ильнична
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Анастасия Ильнична
Отец ребёнка: Якименко Илья Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно