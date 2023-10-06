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Якименко Илья Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1863

Отец: Якименко Иван Макарович

Мать: Якименко Домникия Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1886

Жена: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Феодора Ильнична

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1887

Сын: Якименко Митрофан Ильич

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Якименко Леонтий Ильич

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Якименко Лука Ильич

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Якименко Константин Ильич

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899

Сын: Якименко Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1901

Дочь: Харитина Ильнична

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Анастасия Ильнична

Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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