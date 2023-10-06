Якименко Илья Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1863
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Феодора Ильнична
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1887
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1890
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1891
Сын: Якименко Лука Ильич
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Якименко Константин Ильич
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899
Сын: Якименко Иосиф Ильич
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1901
Дочь: Харитина Ильнична
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Анастасия Ильнична
Мать ребёнка: Якименко Наталия Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно