Якименко Митрофан Ильич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.10.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1909
Дочь: Домникия Митрофановна
Мать ребёнка: Якименко Елисавета Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Ксения Митрофановна
Мать ребёнка: Якименко Елисавета Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно