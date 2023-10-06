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Якименко Митрофан Ильич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1887

Отец: Якименко Илья Иванович

Мать: Якименко Наталия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.10.1907

Жена: Якименко Елисавета Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1909

Дочь: Домникия Митрофановна

Мать ребёнка: Якименко Елисавета Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Ксения Митрофановна

Мать ребёнка: Якименко Елисавета Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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