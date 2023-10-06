Якименко (Коломиченко) Елисавета Трофимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.10.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1909
Дочь: Домникия Митрофановна
Отец ребёнка: Якименко Митрофан Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Якименко Митрофан Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно