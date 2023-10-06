Якименко (Коломиченко) Елисавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Коломиченко) Елисавета Трофимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1887

Отец: Коломиченко Трофим Романович

Мать: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.10.1907

Муж: Якименко Митрофан Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1909

Дочь: Домникия Митрофановна

Отец ребёнка: Якименко Митрофан Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Якименко Митрофан Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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