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Коломиченко Трофим Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1867

Жена: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1868

Дочь: Коломиченко Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1872

Дочь: Коломиченко Харитина Трофимовна

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1874

Сын: Коломиченко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Коломиченко Василий Трофимович

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Феодора Трофимовна

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1884

Сын: Коломиченко Варфоломей Трофимович

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1887

Дочь: Якименко Елисавета Трофимовна

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1890

Сын: Коломиченко Спиридон Трофимович

Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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