Коломиченко Трофим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1867
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1868
Дочь: Коломиченко Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1872
Дочь: Коломиченко Харитина Трофимовна
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1874
Сын: Коломиченко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Коломиченко Василий Трофимович
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Феодора Трофимовна
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1884
Сын: Коломиченко Варфоломей Трофимович
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1887
Дочь: Якименко Елисавета Трофимовна
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1890
Сын: Коломиченко Спиридон Трофимович
Мать ребёнка: Коломиченко Акилина Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно