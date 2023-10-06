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Коломиченко Спиридон Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1890

Отец: Коломиченко Трофим Романович

Мать: Коломиченко Акилина Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.04.1909

Жена: Коломиченко Макрина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Коломиченко Трофим Спиридонович

Мать ребёнка: Коломиченко Макрина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Коломиченко Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Коломиченко Макрина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1918

Сын: Коломиченко Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Коломиченко Макрина Петровна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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