Коломиченко Спиридон Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1890
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.04.1909
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1910
Сын: Коломиченко Трофим Спиридонович
Мать ребёнка: Коломиченко Макрина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1913
Сын: Коломиченко Петр Спиридонович
Мать ребёнка: Коломиченко Макрина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1918
Сын: Коломиченко Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Коломиченко Макрина Петровна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно