Коломиченко (Кудлай) Макрина Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888
Отец: Кудлай Петр Яковлевич
Мать: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.04.1909
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1910
Сын: Коломиченко Трофим Спиридонович
Отец ребёнка: Коломиченко Спиридон Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1913
Сын: Коломиченко Петр Спиридонович
Отец ребёнка: Коломиченко Спиридон Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1918
Сын: Коломиченко Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Коломиченко Спиридон Трофимович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно