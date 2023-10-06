Коломиченко (Кудлай) Макрина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиченко (Кудлай) Макрина Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888

Отец: Кудлай Петр Яковлевич

Мать: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.04.1909

Муж: Коломиченко Спиридон Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Коломиченко Трофим Спиридонович

Отец ребёнка: Коломиченко Спиридон Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Коломиченко Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Коломиченко Спиридон Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1918

Сын: Коломиченко Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Коломиченко Спиридон Трофимович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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