Кудлай (Трофименко) Елена Яковлевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.05.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1881
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Кудлай Лука Петрович
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Годило Мария Петровна
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Толочко Анна Петровна
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1888
Дочь: Коломиченко Макрина Петровна
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1890
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1892
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1894
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1896
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Иулитта Петровна
Отец ребёнка: Кудлай Петр Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно