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Кудлай Лука Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1882

Отец: Кудлай Петр Яковлевич

Мать: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Кудлай Неонила Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1907

Сын: Кудлай Евлампий Лукич

Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна

Рождение ребёнка
04.03.1910

Сын: Кудлай Григорий Лукич

Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна

Прохоры, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1912

Дочь: Александра Лукинична

Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна

Прохоры, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Кудлай Петр Лукич

Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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