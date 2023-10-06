Кудлай Лука Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1882
Отец: Кудлай Петр Яковлевич
Мать: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1904
Жена: Кудлай Неонила Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1907
Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна
Рождение ребёнка
04.03.1910
Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна
Рождение ребёнка
18.04.1912
Дочь: Александра Лукинична
Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна
Рождение ребёнка
22.09.1914
Сын: Кудлай Петр Лукич
Мать ребёнка: Кудлай Неонила Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно