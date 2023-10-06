Кудлай (Олифер) Неонила Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудлай (Олифер) Неонила Давидовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1886

Отец: Олифер Давид Филиппович

Мать: Олифер Параскева Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1904

Муж: Кудлай Лука Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1907

Сын: Кудлай Евлампий Лукич

Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1910

Сын: Кудлай Григорий Лукич

Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович

Прохоры, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1912

Дочь: Александра Лукинична

Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович

Прохоры, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Кудлай Петр Лукич

Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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