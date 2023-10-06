Кудлай (Олифер) Неонила Давидовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1886
Отец: Олифер Давид Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1904
Муж: Кудлай Лука Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1907
Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1910
Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1912
Дочь: Александра Лукинична
Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1914
Сын: Кудлай Петр Лукич
Отец ребёнка: Кудлай Лука Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно