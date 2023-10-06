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Кудлай Петр Яковлевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1862

Отец: Кудлай Яков Иванович

Мать: Кудлай Параскева Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1881

Жена: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1882

Сын: Кудлай Лука Петрович

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1884

Дочь: Годило Мария Петровна

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1886

Дочь: Толочко Анна Петровна

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1888

Дочь: Коломиченко Макрина Петровна

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Кудлай Виктор Петрович

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1892

Сын: Кудлай Ефимий Петрович

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1894

Сын: Кудлай Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Кудлай Андрей Петрович

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Иулитта Петровна

Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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