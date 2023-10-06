Кудлай Петр Яковлевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1862
Отец: Кудлай Яков Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1881
Жена: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Кудлай Лука Петрович
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Годило Мария Петровна
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Толочко Анна Петровна
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1888
Дочь: Коломиченко Макрина Петровна
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1890
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1892
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1894
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1896
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Иулитта Петровна
Мать ребёнка: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно