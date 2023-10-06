Толочко (Кудлай) Анна Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1886
Отец: Кудлай Петр Яковлевич
Мать: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Толочко Домникия Макаровна
Отец ребёнка: Толочко Макарий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Мария Макаровна
Отец ребёнка: Толочко Макарий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1915
Сын: Толочко Григорий Макарович
Отец ребёнка: Толочко Макарий Силович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно