Толочко (Кудлай) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толочко (Кудлай) Анна Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1886

Отец: Кудлай Петр Яковлевич

Мать: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Толочко Макарий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Толочко Домникия Макаровна

Отец ребёнка: Толочко Макарий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Мария Макаровна

Отец ребёнка: Толочко Макарий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Толочко Григорий Макарович

Отец ребёнка: Толочко Макарий Силович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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