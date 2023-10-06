Толочко (Толочко) Домникия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толочко (Толочко) Домникия Макаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.01.1907

Дата смерти

04.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907

Отец: Толочко Макарий Силович

Мать: Толочко Анна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.06.1911
Черниговская губерния, Российская империя
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