Толочко (Толочко) Домникия Макаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.01.1907
Дата смерти04.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907
Отец: Толочко Макарий Силович
Мать: Толочко Анна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.06.1911
Черниговская губерния, Российская империя