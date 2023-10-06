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Толочко Макарий Силович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1885

Отец: Толочко Сила Корнилиевич

Мать: Толочко Ефимия Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Толочко Анна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Толочко Домникия Макаровна

Мать ребёнка: Толочко Анна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Толочко Анна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Толочко Григорий Макарович

Мать ребёнка: Толочко Анна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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