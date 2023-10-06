Толочко Макарий Силович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1885
Отец: Толочко Сила Корнилиевич
Мать: Толочко Ефимия Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Толочко Анна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Толочко Домникия Макаровна
Мать ребёнка: Толочко Анна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: Толочко Анна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1915
Сын: Толочко Григорий Макарович
Мать ребёнка: Толочко Анна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно