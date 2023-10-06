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Кудлай Андрей Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.06.1896

Дата смерти

15.07.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1896

Отец: Кудлай Петр Яковлевич

Мать: Кудлай Елена Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
15.07.1919
Черниговское наместничество Российская империя
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