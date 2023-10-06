Кудлай Андрей Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.06.1896
Дата смерти15.07.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1896
Отец: Кудлай Петр Яковлевич
Мать: Кудлай Елена Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
15.07.1919
Черниговское наместничество Российская империя