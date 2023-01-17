Переседов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Григорий

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Переседов Иван

Мать: Переседова ?

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Переседов Никифор

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Переседов Яков

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Переседов Захар

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Переседов Кондратий

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Пелагея Архиповна

Смерть
1782
Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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