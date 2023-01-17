Переседов Григорий
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Переседов Иван
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1724
Сын: Переседов Никифор
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Переседов Яков
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Переседов Захар
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Переседов Кондратий
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782