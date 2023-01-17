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Переседов Никифор

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Переседов Григорий

Мать: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Переседов Тимофей

Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Переседов Сергей

Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Христинья

Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Анна Харитоновна

Смерть
1789
Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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