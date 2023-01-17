Переседов Никифор
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Переседов Тимофей
Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Переседов Сергей
Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Христинья
Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Переседова Анна Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789