Переседов Тимофей
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Христинья
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Переседов Роман
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Переседов Никита
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно