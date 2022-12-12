Переседов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Тимофей

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Переседов Никифор

Мать: Переседова Анна Харитоновна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Христинья

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Переседов Роман

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Переседов Никита

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Авдотья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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