Переседова Анна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Переседов Тимофей
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1747
Сын: Переседов Сергей
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1747
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Христинья
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Никифор
Смерть
1778