Переседова Анна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереседова Анна Харитоновна

Переседова Анна Харитоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Переседов Тимофей

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Переседов Сергей

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
1747

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Христинья

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Никифор

Смерть
1778
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close