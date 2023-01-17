Переседова Пелагея Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереседова Пелагея Архиповна

Переседова Пелагея Архиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Переседов Никифор

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Переседов Яков

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Переседов Захар

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Переседов Кондратий

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Григорий

Смерть
1770
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close