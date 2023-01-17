Переседова Пелагея Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Переседов Никифор
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1739
Сын: Переседов Яков
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Переседов Захар
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Переседов Кондратий
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Григорий
Смерть
1770