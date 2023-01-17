Переседов Яков
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1761
Сын: Переседов Антон
Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Переседов Григорий
Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно