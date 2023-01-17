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Переседов Яков

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Переседов Григорий

Мать: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Переседов Антон

Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Переседов Григорий

Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Переседова Прасковья Герасимовна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Прасковья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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