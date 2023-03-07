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Переседов Захар

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1744

Дата смерти

22.07.1822

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Переседов Григорий

Мать: Переседова Пелагея Архиповна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Переседов Куприан

Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Переседов Ермолай

Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Переседов Прокофий

Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Переседов Липат

Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Переседов Михей

Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Агриппина Дмитриевна

Смерть
22.07.1822
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