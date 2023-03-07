Переседов Захар
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти22.07.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Переседов Куприан
Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Переседов Ермолай
Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Переседов Прокофий
Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Переседов Липат
Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Переседов Михей
Мать ребёнка: Переседова Агриппина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1822