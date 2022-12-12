Переседов Куприан
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Переседов Захар
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Переседова Матрёна Иудина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Переседов Григорий
Мать ребёнка: Переседова Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Переседова Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Переседов Родион
Мать ребёнка: Переседова Авдотья Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно