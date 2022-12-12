Переседов Куприан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Куприан

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Переседов Захар

Мать: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Переседова Матрёна Иудина

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Переседов Григорий

Мать ребёнка: Переседова Авдотья Федосеевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Переседова Авдотья Федосеевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Переседов Родион

Мать ребёнка: Переседова Авдотья Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Авдотья Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Матрёна Иудина

Смерть
Неизвестно
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