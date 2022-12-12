Переседова Авдотья Федосеевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Куприан
Рождение ребёнка
1795
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Переседов Куприан
Рождение ребёнка
1803
Сын: Переседов Родион
Отец ребёнка: Переседов Куприан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Куприан
Смерть
Неизвестно