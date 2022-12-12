Переседова Авдотья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Авдотья Федосеевна

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Место рождения

Большой Верх, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Верх, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Куприан

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Куприан

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Переседов Родион

Отец ребёнка: Переседов Куприан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Куприан

Смерть
Неизвестно
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