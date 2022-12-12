Переседов Ермолай
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Переседов Захар
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лукьянова Евдокия
Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1797
Сын: Переседов Тимофей
Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно