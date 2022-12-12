Переседов Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Ермолай

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Переседов Захар

Мать: Переседова Агриппина Дмитриевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лукьянова Евдокия

Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1797

Сын: Переседов Тимофей

Мать ребёнка: Переседова Дарья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Дарья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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