Переседова Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Дарья Кузьминична

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Переседов Ермолай

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Переседов Ермолай

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лукьянова Евдокия

Отец ребёнка: Переседов Ермолай

Рождение ребёнка
1797

Сын: Переседов Тимофей

Отец ребёнка: Переседов Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Ермолай

Смерть
Неизвестно
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