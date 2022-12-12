Переседова Дарья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Переседов Ермолай
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Переседов Ермолай
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лукьянова Евдокия
Отец ребёнка: Переседов Ермолай
Рождение ребёнка
1797
Сын: Переседов Тимофей
Отец ребёнка: Переседов Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Ермолай
Смерть
Неизвестно