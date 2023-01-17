Переседов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Переседов Ермолай
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна
Сын: Переседов Пётр
Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна
Сын: Переседов Пётр
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна
Сын: Переседов Борис
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна
Сын: Переседов Варфоломей
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна
Сын: Переседов Михаил
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна
Сын: Переседов Никита
Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна