Переседов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Переседов Ермолай

Мать: Переседова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.08.1817

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.07.1824

Сын: Переседов Пётр

Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.02.1829

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Переседова Марфа Фёдоровна

Бракосочетание
28.10.1831

Жена: Переседова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1832

Сын: Переседов Пётр

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1834

Сын: Переседов Борис

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Переседов Дементий Демид

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1842

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Переседов Варфоломей

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1847

Сын: Переседов Михаил

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1850

Сын: Переседов Никита

Мать ребёнка: Переседова Федосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Марфа Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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