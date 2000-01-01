(Переседова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Переседова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Переседов Тимофей

Мать: Переседова Марфа Фёдоровна

Бракосочетание
16.11.1838

Муж: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Мирон Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Василиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Федотович

Смерть
Неизвестно
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