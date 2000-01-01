(Переседова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Переседов Тимофей
Бракосочетание
16.11.1838
Муж: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фёдор Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Мирон Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Василиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Федотович
Смерть
Неизвестно