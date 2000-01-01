Лукьянова (Переседова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Переседова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Переседов Ермолай

Мать: Переседова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лукьянов Илья

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Павел

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
06.05.1824

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
16.11.1827

Сын: Лукьянов Филипп

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
05.07.1831

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
13.01.1833

Сын: Феоктист

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Рождение ребёнка
13.06.1837

Сын: Виссарион

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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