Лукьянова (Переседова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Переседов Ермолай
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лукьянов Илья
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Павел
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
06.05.1824
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
16.11.1827
Сын: Лукьянов Филипп
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
05.07.1831
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
13.01.1833
Сын: Феоктист
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Рождение ребёнка
13.06.1837
Сын: Виссарион
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно