Лукьянов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лукьянов Илья

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Павел

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
06.05.1824

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
16.11.1827

Сын: Лукьянов Филипп

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
05.07.1831

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
13.01.1833

Сын: Феоктист

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
13.06.1837

Сын: Виссарион

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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