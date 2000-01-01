Лукьянов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лукьянов Илья
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Павел
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
06.05.1824
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
16.11.1827
Сын: Лукьянов Филипп
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
05.07.1831
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
13.01.1833
Сын: Феоктист
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
13.06.1837
Сын: Виссарион
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Евдокия
Смерть
Неизвестно