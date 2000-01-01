Лукьянов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Лукьянов Иван Антонович
Мать: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукьянов Михаил
Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьянов Иван
Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно