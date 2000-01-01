Лукьянов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Лукьянов Иван Антонович

Мать: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукьянов Михаил

Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьянов Иван

Мать ребёнка: Лукьянова Агриппина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Агриппина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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