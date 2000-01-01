Лукьянова Агриппина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Лукьянов Илья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Лукьянов Илья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукьянов Михаил
Отец ребёнка: Лукьянов Илья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьянов Иван
Отец ребёнка: Лукьянов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Илья
Смерть
Неизвестно