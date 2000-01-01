Лукьянова Агриппина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Агриппина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Лукьянов Илья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Лукьянов Илья

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукьянов Михаил

Отец ребёнка: Лукьянов Илья

Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьянов Иван

Отец ребёнка: Лукьянов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Илья

Смерть
Неизвестно
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