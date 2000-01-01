Лукьянов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1827
Отец: Лукьянов Иван Антонович
Мать: Лукьянова Евдокия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Савельевна
Смерть
Неизвестно