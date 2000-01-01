Лукьянов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1827

Отец: Лукьянов Иван Антонович

Мать: Лукьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Савельевна

Смерть
Неизвестно
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